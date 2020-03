Acqua, bene prezioso che comincia a scarseggiare: proteggiamolo! 22 Marzo Giornata Mondiale dell’Acqua

L’acqua è una risorsa indispensabile per la sopravvivenza di ogni essere vivente sul nostro pianeta. Ogni 22 marzo,

dal 1992, si celebra la Giornata Mondiale dell’Acqua per promuovere un uso sostenibile delle risorse d’acqua dolce, bene comune preziosissimo, troppo spesso oggetto di spreco che, ad oggi, non è ancora accessibile a tutti. Oggi come mai, infatti, prevale l’istinto egoistico di sfruttamento di una risorsa sempre più preziosa e meno disponibile, oggetto di una sempre maggiore privatizzazione della gestione e distribuzione. I Governi appaiono incapaci di proporre un programma razionale di sfruttamento delle risorse del nostro pianeta attuando una sana cooperazione internazionale, così come auspica il direttore generale dell’UNESCO nel suo messaggio di oggi. La situazione, a livello mondiale, è critica. Troppe sono le risorse idriche contaminate a causa di azioni scellerate da parte dell’uomo, nel suo tentativo di civilizzazione. Con l’avanzare delle nuove tecnologie, avanza anche la desertificazione dei territori, causata dai cambiamenti climatici indotti dall’insipienza dell’uomo. L’accesso all’acqua potabile può considerarsi un privilegio, eppure non si presta sufficiente attenzione a non sprecare l’acqua, mentre provvediamo alle abluzioni quotidiane oppure alla pulizia dell’ambiente domestico. Le dichiarazioni di Emilio Molinari, presidente del Comitato italiano per un Contratto mondiale dell’acqua, non possono lasciarci indifferenti. Devono, anzi, sollevare in noi un moto di ribellione: “[…] L’acqua è nell’indifferenza globale in testa alla macabra graduatoria dei decessi. Una guerra, una pandemia, oggi usiamo questi termini: la guerra e la pandemia dell’acqua, una realtà da decenni”. “Denunciammo –afferma la nota- la criminale selezione tra gli esseri umani che avrebbe comportato la privatizzazione dell’acqua e nel 2011 promuovemmo un referendum per fermarla, con 27 milioni di voti. E la gente normale, di sinistra e di destra, capì”. Non possiamo permetterci di aspettare. Ognuno di noi ha un ruolo da giocare nella protezione di questa risorsa così preziosa e indispensabile. Informiamoci, condividiamo ciò che apprendiamo ed agiamo al fine di proteggere l’Acqua.

Antonio e Tina Bianco