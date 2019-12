A Natale regala un “Dono in Sospeso”. L’iniziativa del Rotary Community Corps Avellino Est, Agorà e il patrocinio del Comune di Ariano

Quest’anno ad Ariano Irpino, tutti avranno la possibilità di calarsi nei panni di Babbo Natale, infatti nei locali che esporranno la locandina con la scritta “In questo negozio Un dono sospeso un bambino sorpreso”, sarà possibile partecipare all’iniziativa organizzata dal Rotary Community Corps Avellino Est e Agorà l’ozio creativo, con il patrocinio del comune di Ariano e la collaborazione dell’Associazione Vita e del Banco Alimentare. L’idea, lanciata dal Rotary di Avellino, presieduto da Sonia Bruno,ha lo scopo di far acquistare giocattoli, capi di abbigliamento o scarpe da lasciare a disposizione dei bambini delle famiglie bisognose in occasione delle festività natalizie. Il meccanismo è molto semplice, si entra in uno dei negozi aderenti, si sceglie il “dono sospeso” e lo si acquista, lasciandolo poi in uno spazio dedicato. Successivamente, personale autorizzato dall’Associazione Vita, passerà a ritirare i doni che saranno consegnati ai ragazzi e bambini bisognosi. L’idea è quella di dare a tutti i bambini la gioia di trovare giocattoli e doni nuovi sotto l’albero.