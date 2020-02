A Flumeri gli incentivi di Invitalia per gli imprenditori dell’Ufita

Si terrà sabato 29 febbraio presso la DoganaAragonese – Palazzo della Bufara a Flumeri a partire dalle ore 15:00, il secondo incontro organizzato dall’Unione dei comuni “Terre dell’Ufita” in attuazione del protocollo d’intesa sottoscritto con Invitalia per aumentare la competitività del territorio. Nel corso del convegno, organizzato in collaborazione con Confindustria Avellino, saranno presentati tre incentivi gestiti da Invitalia: Resto al Sud, Cultura Crea e Smart&Start Italia.

Ad aprire i lavori sarà il Sindaco di Flumeri, Angelo Lanza. Poi gli interventi della Presidente dell’Unione dei Comuni Terre dell’Ufita, Stefania Di Cicilia, del Presidente di Confindustria Avellino, Giuseppe Bruno e del delegato dell’Unione dei Comuni per le Politiche di Sviluppo, Luigi Famiglietti.

Ad illustrare l’incentivo Resto al Sud sarà il Responsabile Area Occupazione di Invitalia, Vincenzo Durante. A presentare Cultura Crea sarà Il Responsabile Service Unit Cultura Crea, Vittorio Fresa. Infine Alfonso Galdi illustrerà le caratteristiche di Smart&Start Italia.

La seconda parte dell’incontro dal titolo “Story-Telling e nuove opportunità” sarà curata dal Consigliere Comunale di Gesualdo delegato alle attività produttive, Michele Di Foggia, e racconterà le esperienze dei giovani imprenditori.

Sarà poi possibile, per chi lo volesse, avere un colloquio 1to1 con gli esperti Invitalia. La prenotazione per questi colloqui è obbligatoria entro il 27 febbraio inviando un’email all’indirizzo mdifoggia@yahoo.it specificando nell’og