2 Aprile Giornata della consapevolezza sull’Autismo <>

L’Associazione cre.ABA ONLUS di Ariano Irpino anche quest’anno sarà impegnata per la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo. La Giornata del 2 aprile è stata istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU, come ricorrenza per richiamare l’attenzione di tutti sui diritti delle persone nello spettro autistico. Tuttavia, in questo momento così difficile, pieno di paure, di ansie e di preoccupazioni, che l’emergenza COVID-19 ha portato nelle vite di tutti, si ritiene che supportarsi gli uno con gli altri sia l’unico strumento che si abbia per fronteggiare tale situazione e che l’attenzione in questa fase, vada rivolta verso coloro impegnati nel combattere una così grave emergenza.

Quest’anno non si sono potuti organizzare convegni, eventi, iniziative pubbliche di informazione e sensibilizzazione ma le famiglie che vivono tale condizione hanno pensato insieme a noi di lanciare una raccolta fondi che scadrà il giorno 03/04/2020, il cui ricavato sarà devoluto agli Ospedali <<Moscati>> di Avellino e <<Frangipane>> di Ariano Irpino, che sia di aiuto a coloro che in questo momento si adoperano per il bene comune. Sappiamo che questa raccolta fondi è solo una piccola goccia, ma è la nostra goccia blu, per dire grazie a chi oggi è in prima linea.