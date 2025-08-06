Vincenzo Ciampi (consigliere regionale del M5S):  “Voto sulle tariffe Alto Calore: i sindaci non partecipino alla scelta di aumentare del 30 per cento le tariffe”

Visualizzazioni: 338

Dopo il grande successo dello scorso anno, l’associazione Immaginazione è pronta a fare un passo importante: l’evento estivo “TRAmonti ariaNESI” si trasforma in un vero e proprio festival di tre giorni, che si terrà l’8, 9 e 10 agosto 2025 nella suggestiva località dei Tranesi, cuore paesaggistico di Ariano Irpino. Quella che era nata come un’intuizione estiva, si sta consolidando come una nuova tradizione culturale e musicale della nostra città.

Il festival, sempre gratuito e aperto a tutti, porterà in scena 13 artisti, selezionati per rappresentare generi e linguaggi musicali diversi, capaci di coinvolgere un pubblico di età differenti. Tra questi spicca il nome di Selma, vincitrice dell’ultima edizione del programma di Rai 1 Dalla strada al palco, che porterà sul palco la sua energia e la sua voce unica.

L’8 e il 9 agosto il festival si svolgerà in orario serale, a partire dalle ore 18.00, con aperitivi musicali, installazioni artistiche e dj set immersi nella magia del tramonto. Domenica 10 agosto, invece, il programma inizierà dal pranzo, a partire dalle ore 13.00, per un’esperienza diurna all’insegna della convivialità, arricchita dalla musica dal vivo dei Miuzikant, con un repertorio che spazia dai grandi classici italiani e internazionali fino ai brani più recenti.

“TRAmonti ariaNESI” continua così il suo percorso di crescita, come parte integrante del progetto Faraway Summer Fest, con l’obiettivo di unire passato e presente, valorizzare i giovani artisti e far rivivere i luoghi storici della nostra città. Un evento che celebra la bellezza dei tramonti arianesi, ma anche la forza delle idee condivise, della musica come linguaggio universale e del territorio come spazio da riscoprire e amare.

Appuntamento l’8, 9 e 10 agosto per vivere tre giorni di emozioni, arte e comunità. Ariano risplende al tramonto.