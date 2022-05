Scomparsa Ciriaco De Mita-Il cordoglio del vicepresidente della Provincia

Ciriaco De Mita è stato un riferimento per generazioni di giovani della mia provincia. Anche per quelli che lo combattevano. Anche noi del Movimento lo abbiamo fieramente avversato negli anni, come simbolo di un potere che aveva conquistato il Paese in maniera pervasiva. Non ne abbiamo mai però disconosciuto il valore politico e intellettuale. E’ stato il simbolo di un’Italia che è uscita dal Dopoguerra ammodernata ma che ancora oggi deve trovare la strada per uno sviluppo equo e diffuso.Alla famiglia le più sentite condoglianze