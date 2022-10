“Responsabili di salute collettiva”-Il nuovo progetto di CittadinanzAttiva

Il presidente Buonopane: “Potenziamo e riqualifichiamo sensibilmente l’organico

per affrontare le sfide del nostro tempo”

Nel piano triennale di fabbisogno di personale della Provincia di Avellino, per l’annualità 2022, è stato previsto il reclutamento dall’esterno di varie figure professionali a tempo pieno e indeterminato.

Nell’ultima decade del mese di novembre sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiali una serie di bandi: – Un posto categoria D/1 Istruttore direttivo – Esperto in materia ambientale; – Un posto categoria D/1 Istruttore direttivo – Ingegnere Gestionale; – Un posto categoria D/1 Istruttore direttivo – Architetto; – Un posto categoria D/1 Istruttore direttivo – Geologo; – Due posti categoria D/1 Istruttore direttivo informatico; – Un posto categoria D/1 Istruttore direttivo amministrativo-Esperto in materie giuridiche e contratti pubblici; – Un posto categoria D/1 Istruttore direttivo amministrativo – Esperto in diritto societario, società partecipate;- Tre posti categoria B/3 Collaboratore tecnico specializzato.

Sono già scaduti, invece, i termini per il reclutamento di un dirigente tecnico e un dirigente amministrativo. A breve si procederà con l’espletamento delle prove.

Inoltre, saranno programmati prossimamente i colloqui con i candidati che hanno risposto alla manifestazione di interesse per lo scorrimento di graduatorie di altri Enti per diciotto posti categoria C/1 Istruttore Amministrativo e con coloro che hanno proposto domanda per la mobilità volontaria, relativamente a tre posti categoria C/1 Istruttore Contabile. Nel caso in cui con tali procedure non si arrivi alla copertura dei posti previsti, si attiveranno gli atti consequenziali per i bandi di concorso.

E’ stato già fissato il giorno del colloquio per il dirigente tecnico e nei prossimi giorni verrà anche definito il calendario per le prove scritte relative a sei posti a tempo pieno e determinato per vari profili professionali, tutti da assegnare all’unità amministrativa speciale per il PNRR e gli investimenti: due posti Istruttore Direttivo Esperto in contabilità pubblica e in rendicontazione dei fondi europei, categoria D posizione economica D/1; due posti di Istruttore Direttivo Esperto digitale, categoria D posizione economica D/1; due posti di Istruttore Direttivo Esperto in ambiente ed energia rinnovabile, categoria D posizione economica D/1.

“Gli uffici della Provincia, a cui va il mio ringraziamento, stanno lavorando celermente per completare in tempi rapidi queste attività per l’assunzione di nuovo personale, in linea con il provvedimento presidenziale adottato lo scorso luglio – dichiara il presidente Rizieri Buonopane – In questo modo irrobustiamo l’organico dell’Ente, che per effetto di pensionamenti e interventi normativi, nel corso degli anni si è notevolmente ridotto, conducendo anche un’importante opera di riqualificazione della struttura con l’innesto di personale specialistico e di alta qualificazione utile a fronteggiare le sfide del nostro tempo”.