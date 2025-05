Referendum 8 e 9 giugno, pubblicato l’elenco scrutatori di seggio

Visualizzazioni: 140

Napoli, 21 mag – “La Regione Campania ha compiuto un passo importante per la qualità della vita delle nostre comunità. Con l’approvazione della delibera che finanzia interventi sulle reti idriche e fognarie comunali, diamo finalmente una risposta concreta e strutturale alle criticità che, da anni, affliggono molti territori.” Così in una nota, Enzo Alaia, Consigliere regionale e Presidente della Commissione Sanità, che esprime grande soddisfazione per il provvedimento approvato dalla Giunta regionale.

“Si tratta di un piano di interventi ampio e articolato – spiega Alaia – che coinvolge tantissimi Comuni irpini e che consentirà di migliorare la gestione delle risorse idriche, ridurre le perdite, razionalizzare gli impianti e potenziare i sistemi fognari e di depurazione. Un investimento reale nella sostenibilità ambientale e nella sicurezza dei cittadini.”

“Il risultato ottenuto è frutto di una collaborazione efficace tra la Regione, l’Ente Idrico Campano (EIC) e le Amministrazioni comunali. È grazie a questo gioco di squadra che siamo riusciti a trasformare i bisogni del territorio in atti concreti, risorse stanziate e cantieri che presto partiranno.” Alaia sottolinea, infine, l’importanza del metodo: “La politica deve saper ascoltare e agire. Oggi dimostriamo che è possibile farlo senza proclami, ma con atti e investimenti reali. Continueremo su questa strada, accanto ai sindaci, per sostenere i territori e restituire ai cittadini servizi all’altezza delle loro aspettative.”

Di seguito tutti gli interventi approvati:

Comune di Scampitella – Interventi per la riduzione della dispersione idrica delle reti di distribuzione nell’ Ambito distrettuale irpino- 673.418,66 €

Comune di Taurasi – Lavori di completamento ed adeguamento della rete fognaria e dell’impianto di depurazione comunale – 1 761.594,54 €

Comune di Fontanarosa – Intervento di riqualificazione e potenziamento della rete fognaria delle acque nere e delocalizzazione del depuratore comunale – 4.100.000,00 €

Comune di San Michele di Serino – Progetto per la ristrutturazione della rete idrica comunale 240.805,91 €

Comune di Ospedaletto d’Alpinolo – Lavori di efficientamento della rete idrica urbana del Comune di Ospedaletto D’Alpinolo (AV), ai fini del risparmio idrico – 1.416.503,78 €

Comune di Baiano – Razionalizzazione dei sistemi idrici e fognari del territorio comunale – 1.440.000,00 €

Comune di Santa Paolina – Lavori di ristrutturazione rete fognaria comunale – realizzazione collettore fognario di by-pass dell’impianto di sollevamento di via Caprioli – centro urbano – 1.147.932,16 €

Comune di Monteverde – Lavori per la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione del sistema idrico e sanitario del territorio comunale – 756.000,00 €

Comune di Cassano Irpino – Regimentazione delle acque pluviali e smaltimento delle acque reflue delle zone rurali – 3.232.425,14 €

Comune di Paternopoli – Lavori di rifacimento rete fognaria – 1.200.000,00 €

Comuni di San Sossio Baronia, Scampitella, Vallesaccarda, Trevico – Risanamento ambientale del torrente Fiumarella – Lavori di depurazione e collettamento fognario nell’area ZPS IT8040022– Boschi e Sorgenti della Baronia – 4.450.000,00 €

Comune di Sperone – Razionalizzazione del sistema idrico per interconnettere nuovo pozzo esistente al fine di ottimizzare la gestione idrica del comune di Sperone – 561.000,00 €

Comune di Mercogliano – Realizzazione nuovo sistema fognario per lo smaltimento delle acque bianche e acque nere in località Cerrata, Don Gennaro e Acqua Micaletti – 1.626.176,63 €

Comune di Montoro – Potenziamento della rete fognaria Comunale – 1.100.000,00 €

Comune di Sturno – Sostituzione della rete idrica e realizzazione della rete fognaria alla località Sterparo-Mulino della Signora – 524.000,00 €

Comune di Gesualdo – Ristrutturazione ed adeguamento della rete fognaria lungo le strade urbane: via San Sebastiano, via Cavalieri di Vittorio Veneto, piazza canale, via Canale, via Nunziatella Inferiore, via Pianelli – 650.000,00 €

Comune di Salza Irpina – Lavori di adeguamento, potenziamento, rifunzionalizzazione della rete fognaria del territorio comunale – 800.000,00 €

Comune di Contrada – Lavori di adeguamento funzionale e razionalizzazione delle condotte fognarie ricadenti nelle località Pozzillo e Cappella – 998.565,80 €

Comune di San Mango sul Calore – Lavori di completamento della rete fognaria comunale in località Contrada Petrara – Comune di San Mango sul Calore – 1.000.000,00 €

Comune di Nusco – Lavori di adeguamento funzionale degli impianti di depurazione di Loc. Gumbi e Ponteromito e degli impianti di sollevamento a servizio della rete fognaria comunale – 1.360.000,00 €

Comune di Montemarano – Realizzazione, potenziamento e rifunzionalizzazione della rete fognaria comunale – II LOTTO – 1.100.000,00 €

Comune di Frigento – Lavori di riqualificazione e completamento rete fognaria in località Pila ai Piani – 1.322.137,99 €

Comune di Cesinali – Lavori di completamento ed adeguamento rete fognaria comunale a servizio delle aree rurali –

1.265.718,27 €

Comune di Serino -– Lavoro di adeguamento dell’impianto acquedottistico e razionalizzazione della risorsa idrica – I stralcio – 3.000.000,00 €

Comune di Avella – Realizzazione di un impianto per la depurazione e il monitoraggio delle acque miste nel comune di Avella – 4.038.626,08 €

Comune di Aiello del Sabato – Completamento della rete fognaria comunale in Località Contrada Esca ed in Località Contrada Anitra – 1.767.992,95 €

Comune di Pratola Serra – Lavori di potenziamento, adeguamento e rifunzionalizzazione della rete fognaria con ristrutturazione degli impianti di depurazione – 2.496.060,56 €

Comune di San Potito Ultra – Ristrutturazione e potenziamento tratto fognario misto – 1.345.229,44 €

Comune di Bagnoli Irpino – Lavori di riduzione della dispersione idrica – 1.500.000,00 €Comune di Savignano Irpino – Lavori di ampliamento della rete fognaria “nera” alle C.da Pescara e Ortichella – 733.776,16 €

Comune di Parolise- Lavori di ampliamento e adeguamento della rete fognaria nel territorio comunale di Parolise (AV) – 800.000,00 €

Comune di Summonte – Completamento e razionalizzazione del sistema fognario comunale – 2.362.190,23 €

Comune di Melito Irpino – Lavori di adeguamento, rifunzionalizzazione e completamento della rete fognaria, e potenziamento del sistema depurativo comunale – 1° Lotto “centro urbano” – 1.600.000,00 €

Comune di Torella dei Lombardi – Lavori denominati razionalizzazione ed efficientamento energetico del sistema di depurazione reflui urbani e delle risorse idriche – 3.754.225,42 €

Comune di Candida – Miglioramento e potenziamento della rete fognaria del Comune di Candida – 1.500.000,00 €

Comune di Carife – Lavori di completamento e razionalizzazione della rete fognaria comunale e realizzazione di un impianto di fitodepurazione alla località Fiumara – 1.500.000,00 €

Comune di Altavilla Irpina – Lavori di ristrutturazione, adeguamento ed ampliamento della rete fognaria comunale – 3.000.000,00 €

Comune di Scampitella – Lavori di completamento e rifunzionalizzazione dell’impianto di depurazione in località Bosco di Contra – 428.000,00 €

Comune di Grottolella – Interventi di raccolta e trattamento delle acque reflue a servizio del centro abitato di Grottolella e delle contrade e borgate comunali e di normalizzazione dell’impianto di depurazione – 2.900.000,00 €

Comune di Sorbo Serpico – Lavori di potenziamento e razionalizzazione del sistema fognario – 700.000,00 €