Oggi scuole chiuse ad Ariano causa neve

La Croce Rossa Italiana Comitato di Ariano Irpino (AV), parte del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, concorre in forma coordinata in tutte le emergenze umanitarie, risposte alle catastrofi ed interventi in situazioni di conflitto. La Croce Rossa Italiana, fin dall’inizio del conflitto in Ucraina, è in costante e permanente contatto con le Società Nazionali di Croce Rossa di Ucraina, Romania, Polonia e Repubblica Ceca, che stanno operando per aiutare la popolazione ed i profughi.

Il Movimento di Croce Rossa opera da sempre in situazione di conflitto armato, anche nei territori di conflitto, in virtù dei compiti di soccorso e mediazione affidatigli dal Diritto Internazionale Umanitario. Questo costante scambio informativo con le Società Nazionali locali consente di conoscere le necessità effettive della popolazione, in modo da poter ottimizzare le richieste di aiuti, organizzando il loro arrivo per un immediato utilizzo sul territorio ucraino e nelle aree confinarie limitrofe. In questa fase gli appelli della Croce Rossa Ucraina sono rivolti a ricevere fornitura di medicinali e strumentazioni sanitarie specifiche, che, per essere consegnate in zona di guerra, devono rispondere a precisi requisiti di integrità e tracciabilità.

Per questa categoria di beni, che necessita di uno standard specifico di gestione, la Croce Rossa Italiana fa appello alle Associazioni di categoria, al mondo delle Imprese, alle realtà organizzate, affinché si possano raccogliere le forniture necessarie. Contemporaneamente la Croce Rossa Ucraina necessita di fondi per potersi approvvigionare in loco di generi di consumo, onde rispondere alle esigenze quotidiane della popolazione ucraina. Fornire risorse economiche per effettuare gli acquisti direttamente nei territori interessati è anche una forma di supporto all’economia locale e di migliore identificazione dei beni necessari. Ecco perché per ora, la CRI -in accordo con la Croce Rossa Ucraina-, ha disposto di non raccogliere vestiario, derrate alimentari, coperte e varie. Qualora le necessità dovessero variare, si procederà a richiedere il materiale occorrente in accordo con il territorio di destinazione, garantendo così un totale e certo utilizzo per le finalità umanitarie, che da oltre 150 anni la Croce Rossa persegue in tutto il mondo.

Come donare

Per sostenere le azioni di soccorso della Croce Rossa Ucraina, secondo le esigenze dei diversi momenti dell’emergenza nei territori in conflitto.



Numero unico CRI – UNICEF – UNHCR In collaborazione con la RAI, ed in unione con UNICEF e UNHCR, è stato attivato il numero solidale 45525 per donare tramite SMS fondi interamente destinati ad iniziative generali di aiuto ai profughi ed ai bambini ucraini.



Raccolta fondi CRI: Una raccolta fondi specifica a mezzo bonifico sul c/c IT 98 E 08553 75650 001000307910 intestato a Croce Rossa Italiana – Comitato di Ariano Irpino causale: EMERGENZA UCRAINA.