Maraia (M5S):” PNRR, opportunità di crescita, tenuta maggioranza”

«Sostegno all’agricoltura e conversione ecologica, con l’utilizzo di energie rinnovabili. Sono gli obiettivi che si pone il bando di finanziamento per la realizzazione di parchi agrisolari, con fondi del Pnrr, in via di pubblicazione da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, con una dotazione complessiva di 1,5 miliardi». Ad affermarlo è Giuseppe Marinelli, presidente della Confesercenti provinciale di Avellino.«Si tratta di un’altra interessante opportunità – ha proseguito il dirigente dell’associazione di categoria – soprattutto per l’Irpinia e le aree interne del Mezzogiorno, per le quali sono previste agevolazioni supplementari, che hanno una vocazione agricola. Destinatari della misura sono gli imprenditori del comparto, sia in forma individuale che societaria, le aziende agroindustriali e le cooperative agricole. Tra le spese ammissibili, l’acquisto e posa in opera di pannelli fotovoltaici sui tetti dei fabbricati, software di gestione, inverter, sistemi di accumulo e costi di collegamento alla rete. Il contributo massimo erogabile, in via di verifica, è di 1 milione di euro per singolo beneficiario e 750 mila euro per singolo intervento, a copertura del 50% della spesa complessiva, per le regioni del Mezzogiorno, con un ulteriore 20% per i giovani agricoltori o per chi si è insediato nei 5 anni precedenti la domanda». «La Confesercenti di Avellino – ha concluso Marinelli –, fornirà pieno supporto agli operatori e alle società interessate. Presso la sede di viale Italia n.53, è possibile ricevere informazioni dettagliate sul bando ed una consulenza gratuita di pre-fattibilità del progetto. Per contatti ed appuntamenti telefonare allo 0825 679256, in orari d’ufficio».