L’ASI Agenzia apre una nuova sede a Manfredonia

Mostra “Premio Città di Ariano”: tutto è pronto. A presentarla il Sindaco Enrico Franza, Domenico Covotta, già sindaco della Città, Ottaviano D’Antuono, storico ed artista e a moderare il prezioso Antonio Alterio, nonché tutti coloro che hanno contribuito al successo di quegli anni e che contribuiranno al meritato futuro questa straordinaria manifestazione. Domani, presso la sala Castello, alle ore 18.00 una chiacchierata per discutere su “Come eravamo, come saremo”.

Il 10 agosto alle ore 18.00 l’attesissima inaugurazione della mostra “Premio Città di Ariano”, presso il Castello Normanno di Ariano Irpino.

Grande emozione e commozione da parte del Sindaco Enrico Franza che ringrazia tutti coloro che vollero proteggere queste magnifiche opere e che hanno fortemente voluto riportarle alla luce Ariano Irpino. “La mostra rappresenta la preziosa occasione di riportare all’attenzione dei cittadini l’inestimabile patrimonio di opere d’arte contemporanea, sconosciute ai più. Oggi s’intende valorizzare il patrimonio materiale della città per raccontare una stagione intensa dal punto di vista culturale che vide coinvolti i giovani di allora in un’impresa ambiziosa per quell’epoca, ma soprattutto per la nostra città.”



Queste le parole della vicesindaca, Grazia Vallone.

“È per me una grande emozione poter partecipare a questa iniziativa in duplice veste, quella istituzionale, ma anche quella privata, giacché mi lega a queste opere anche un legame affettivo che avrò modo di raccontare durante questo piacevole incontro. Intendo fin da subito ringraziare coloro che hanno accettato il nostro invito, uomini straordinari che contribuirono attivamente in quegli anni successo della manifestazione e modelli di riferimento per la nostra comunità, Domenico Covotta, già Sindaco indimenticato della nostra città, Ottaviano D’Antuono, storico e artista, a lui e alla sua famiglia Ariano sarà per sempre grata, e il prezioso Antonio Alterio, memoria storica e cittadino esemplare. Aspettiamo tutte e tutti che hanno negli occhi la bellezza di quegli anni, curiosi ed appassionati, tutt’insieme lavoreremo perché ritorni il “Premio Città di Ariano”.

Ciro Ruju, insigne critico d’arte e curatore della manifestazione, chiuse in uno dei suoi tanti articoli con l’augurio che purtroppo non si è verificato, ma che, questa la nostra seria intenzione, potrà contare un ritardo di solo 57 anni. Queste le sue parole:

“L’auspicio è che il Premio Città di Ariano possa per gli anni avvenire trovare sempre più larghi e meritati consensi e essere valido fautore di informazione culturale che contribuisca a colmare una lacuna tutt’ora sensibile nella nostra regione”.

Così il Sindaco Enrico Franza annuncia ufficialmente l’inaugurazione prevista per domani alle ore 18.00 presso la sala del Castello Normanno di Ariano Irpino.