L’ 8 marzo 2022 il premio alle donne della nostra Città che si sono distinte nelle Istituzioni, nell’Arte e nello Sport

Il Sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza, ha convocatoun Tavolo operativo sulla Guerra in Ucraina che si terràmercoledì 9 marzo alle ore 15,30 presso il Museo Civico e della Ceramica in Via D’Afflitto.

L’intento è dare una risposta istituzionale armonica e condivisa a quanto sta succedendo in Ucraina.

Al tavolo sono stati invitati:

la Diocesi Ariano-Lacedonia, l’Asl Avellino, le Forze dell’Ordine, i dirigenti scolastici, le Associazioni di Volontariato e l’Amministrazione Comunale tutta.

L’invito a presenziare è rivolto alla Comunità Ucraina presente sul territorio e a tutti coloro che vorranno dare un segnale di vicinanza e di solidarietà alla popolazione Ucraina.