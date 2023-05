Il cordoglio del PSI di Ariano per la prematura scomparsa di Gino Cusano

L’Unci Campania promuove e sostiene l’avvio di nuove attività cooperative del territorio. La federazione regionale dell’associazione di rappresentanza e tutela del mondo mutualistico, guidata da Gennaro Scognamiglio, ufficialmente riconosciuta dal Ministero del Tesoro e firmataria di diversi contratti collettivi nazionali di lavoro, nell’ambito dell’attività istituzionale quotidianamente portata avanti per lo sviluppo di un modello economico partecipativo e circolare, che valorizzi le risorse locali, comunica che è possibile accedere alle misure previste dal Fondo mutualistico dell’organizzazione, denominato Promocoop spa, presieduto da Andrea Amico.

Anche per l’anno 2023 infatti è stato pubblicato un bando per l’erogazione di contributi finanziari finalizzati alla costituzione di nuove imprese cooperative o consorzi di cooperative.

Un’opportunità concreta rivolta soprattutto ai giovani che vogliono puntare sull’autoimprenditorialità e dare forma ad un’idea progettuale, attraverso una start up cooperativa, per costruire il proprio futuro.

Lo sportello di informazione e consulenza, predisposto presso la sede regionale dell’Unci e realizzato con i fondi Promocoop, è pronto a fornire tutte le indicazioni e l’assistenza necessarie per partecipare al bando.

L’Unci Campania, inoltre, offre un’ampia gamma di servizi e convenzioni alle cooperative e pieno supporto nella fase di valutazione dell’idea imprenditoriale, della costituzione formale e dell’avvio della società, a cominciare dalla redazione dello Statuto, alla predisposizione dei regolamenti interni e agli adempimenti burocratici necessari. Per contattare lo Sportello dell’Unci Campania, sito in via dei Sanniti n.140 ad Acerra (Na), rivolgersi allo 081 8446556 o scrivere all’indirizzo di posta elettronica uncicampania@virgilio.it