Giro d’Italia 2023, sopralluogo di referenti e tecnici in Irpinia insieme al presidente Buonopane: “A breve sottoscriveremo il contratto per le due tappe”

Veronica Tarantino ha protocollato nella giornata di oggi martedì 8 novembre 2022 le sue dimissione da assessore del Comune di Ariano Irpino

La decisione ormai maturata da tempo per motivi strettamente personali, vede rassegnare le proprie dimissioni, rimettendo nelle mani del primo cittadino le deleghe conferitele e comunicate già per le vie brevi allo stesso Sindaco Franza.

“Giungo” dice la Tarantino “a questa non semplice conclusione dopo una lunga e accurata riflessione sia personale, in quanto sono venute meno le condizioni per poter esercitare tranquillamente e con il necessario impegno le funzioni a me demandate, sia politica, quest’ultima condivisa con i compagni ed amici della sezione del Partito Socialista “ Ireneo Vinciguerra” di Ariano Irpino”.

Tarantino nel comunicare le sue dimissioni ringrazia il Sindaco per averle dato la possibilità di fare quest’esperienza cosi rilevante e di grande responsabilità, tutti i componenti della Giunta e del Consiglio Comunale per il loro impegno e la passione posta nell’espletamento del ruolo politico ed amministrativo. Un ringraziamento particolare al Segretario Comunale, ai Dirigenti e a tutti i dipendenti comunali, per il loro lavoro, la loro disponibilità, per la stima e la fiducia dimostratale in ogni circostanza.

Il segretario cittadino Massimiliano Alberico Grasso a nome di tutto il partito, nel prendere atto e nel rispettare la decisione del proprio assessore, ringrazia Veronica Tarantino per l’operato svolto e per l’impegno profuso, con cui ha cercato di rappresentare il PSI arianese nella Giunta Comunale in questi due anni.

Pertanto il PSI resta in attesa di confrontarsi, come sta già facendo da giorni, con il Sindaco al fine di concordare il prosieguo dell’attività amministrativa.

PSI La Segreteria Cittadina