Confesercenti, Marinelli: anche in Irpinia preoccupazione per ricadute negative dazi
“Tra le imprese irpine che lavorano sui mercati internazionali con l’esportazione di prodotti del territorio, ma parzialmente anche tra le attività commerciali che vendono principalmente merci di importazione cresce, come nel resto del Paese, la preoccupazione per la guerra dei dazi scatenata Oltreoceano”. Così Giuseppe Marinelli, presidente provinciale di Confesercenti Avellino.
“Al di là delle consuete difficoltà – prosegue il dirigente dell’associazione di categoria – legate a problemi strutturali e congiunturali connessi all’andamento dell’economia, si aggiunge un ulteriore motivo di incertezza per le realtà produttive e del terziario, che conferma semmai ve ne fosse bisogno come in uno scenario globalizzato gli avvenimenti internazionali, anche di altri continenti, possono avere ricadute dirette sulle prospettive di aziende locali di grandi o piccole dimensioni e sulla spesa delle famiglie.
L’accordo a perdere portato avanti dalla presidente della Commissione dell’Unione europea, Ursula von der Leyen, con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, con il quale sostanzialmente si accetta l’introduzione unilaterale di dazi al 15%, accordo ancora tutto da verificare, anche per altri aspetti, appare come un ulteriore costo ed ostacolo per le imprese interessate, che rischia di essere scaricato anche sul mercato interno e quindi sull’intera filiera e in ultima istanza sui consumatori.
Una situazione persino paradossale, che va affrontata nelle sedi deputate in maniera adeguata. La Confesercenti infatti ritiene che si debba non solo evitare l’effetto boomerang, ma anche l’ipotesi di investimento di ingenti risorse finanziarie pubbliche per ridurre il gap delle esportazioni, mentre sarebbe più opportuno concentrarsi sui consumi interni, che in tempi di crisi e di incertezza generale resta l’unica leva per la crescita dell’economia e del Pil.
Andrebbero insomma previsti ristori mirati e limitati per le aziende esportatrici, ma soprattutto occorre puntare sul sostegno al reddito delle famiglie, per far ripartire i consumi, aiutando così anche indirettamente le aziende più colpite, ma allo stesso tempo tutto il comparto commerciale e produttivo, che comunque risentirà dell’effetto dei dazi.
I dati Istat sul Prodotto interno lordo, relativo al secondo trimestre dell’anno in effetti già segnano un arretramento dello 0,1% rispetto ai primi tre mesi dell’anno (che corrisponde a 327 milioni di euro in meno nell’intero Paese), mentre in termini tendenziali la variazione di crescita scende dallo 0,7 allo 0,4%.
Nei prossimi mesi, in definitiva, potrebbero registrarsi ulteriori cali nei consumi interni, che costituirebbero un duro colpo per imprese, occupazione e tenore di vita delle persone”.
“Per contrastare l’effetto dazi sulla nostra economia – conclude Marinelli –, attraverso provvedimenti delle istituzioni centrali, occorre sostenere i consumi, dichiarare guerra ai contratti pirata e sostenerel’imprenditorialità giovanile, mentre sul piano locale avviare una serie di iniziative promozionali”.
Altro successo mondiale per l’allevamento Arajani di Antonio Grasso:”Vava’ è campione mondiale”
Questa volta è Marsorum Vava a centrare il massimo risultato possibile al World Dog Show di Helsinki tenutosi ieri, 10 agosto.
Vava’, allevato da Carlo Caniglia, è di proprietà dell’Allevamento Arajani di Antonio Grasso, in comproprietà con Elvio Santopadre.
La vittoria dello splendido soggetto che si laurea il Pastore Maremmano Abruzzese più bello del mondo, risultando il migliore di razza tra i 24 soggetti presenti, è frutto di un progetto di selezione e di un lavoro di squadra al quale ha dato il tocco finale la mano di Salvo Foti, handler professionista, ( in foto) che ha condotto magistralmente Vava’ nel ring finlandese.
Per l’allevamento Arajani è il sesto titolo mondiale e il prossimo appuntamento è per la prossima rassegna iridata che si terrà in Italia, nel giugno del 2026.
Visite guidate al castello, ecco gli orari
Alla scoperta del Castello Normanno, uno dei luoghi simbolo della città, attraverso un ricco calendario di visite guidate durante il mese di agosto 2025:
– 11, 12, 13 e 15 agosto – Partenze dei turni: ore 10:00 e 18:00
– 16 e 17 agosto – Partenze dei turni: ore 10:00, 11:00 e 18:00
– 22, 23, 24 e 29, 30, 31 agosto – Partenze dei turni: ore 10:00, 11:00 e 18:00
Il link per le prenotazioni è questo: https://shop.articketing.com/it/monuments/comune-di-ariano-irpino/tickets
Saluto di fine mandato: Mario Ferrante conclude il suo percorso alla guida dell’ASL di Avellino
Con la conclusione del mio mandato come Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Avellino, desidero rivolgere un sincero e sentito ringraziamento a tutte le persone che, in questi anni, hanno condiviso con me un percorso intenso, impegnativo e ricco di significato.
Ringrazio il personale sanitario, tecnico, amministrativo e ausiliario per la professionalità, la dedizione e il senso di responsabilità dimostrati ogni giorno, anche nei momenti più difficili. Insieme abbiamo affrontato sfide complesse, lavorando con l’unico obiettivo di garantire il diritto alla salute e servizi di qualità a tutta la comunità.
Un ringraziamento particolare va ai colleghi della Direzione Strategica, ai Direttori di Distretto, ai Responsabili di Struttura e a tutti coloro che hanno contribuito, con competenza e spirito di squadra, al miglioramento continuo dell’organizzazione.
Ringrazio le istituzioni, gli enti locali, le organizzazioni sindacali e tutti gli attori del territorio per la collaborazione e il dialogo costruttivo che hanno accompagnato questo mandato.
Lascio questo incarico con orgoglio per i risultati raggiunti e con gratitudine per l’esperienza umana e professionale.
Mario Ferrante”
