Conferenza stampa dei consiglieri di minoranza contro “l’immobilismo”dell’Amministrazione

Alle varie problematiche sollevate dai rappresentanti di Cittadinanzattiva il Direttore Ferrante ha fornito rassicuranti risposte, compatibilmente alle contingenti difficoltà dovute alla carenza di personale e ad una pregressa situazione aggravata dall’emergenza dovuta all’epidemia COVID.

Relativamente alle problematiche del Frangipane il Direttore ha ribadito che sono in corso importanti lavori per migliorare l’accesso e la gestione dei pazienti che entrano al Pronto Soccorso: si provvederà ad ampliare la sala calda per il deflusso delle ambulanze ed entro il 2023 sarà allestita una nuova Tac ad esclusivo servizio del P ronto S occorso , e un ambulatorio specialistico di ortopedia; per alleviare l’ansia dei familiari si provvederà a comunicare le condizioni dei pazienti sia con l’accensione di appositi teleschermi e soprattutto con frequenti comunicazioni da parte di operati che, efficacemente preparati all’umanizzazione, divulgheranno le notizie sul stato di degenza dei pazienti.

Il Dr. Ferrante ha comunicato che entro il 2023 sarà inaugurata la cardiologia interventistica (IMA), già prevista ed inserita nell’Ato Aziendale, per la cui realizzazione, il compianto dr.Bellizzi si era tanto prodigato e ha specificato che con le assunzioni, nonostante le già note difficoltà a reperire dei professionisti, si è riuscito a migliorare l’organico sia in ginecologia, con un immediato incremento di nascite , sia in dialisi rasserenando i pazienti per la continuità delle prestazioni.

Con la riproposizione di alcuni servizi e con l’arrivo di nuovi operatori, grazie alla sperimentazione di contratti a partita IVA, il Direttore si è dichiarato fiducioso di riuscire a dare una nuova e più efficiente immagine al Frangipane ed ad abbreviare notevolmente le liste di attesa con il coinvolgimento delle strutture accreditate che, come stabilito in Regione, dal prossimo mese di giugno per vedersi riconosciute le prestazioni le dovranno prenotare tramite il CUP Aziendale.

Per la medicina territoriale, in attesa della realizzazione delle strutture previste dal PNRR (2026), il Direttore ha condiviso la proposta di un incontro con i Direttori dei Distretti ed i rappresentanti di Cittadinanzattiva per superare alcune le inefficienze lamentate dai pazienti sull’organizzazione delle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT).