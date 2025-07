CittadinanzAttiva ringrazia tutte le associazioni e chi ha partecipato alla manifestazione, per la vicinanza dimostrata a Francesca Albanese

Visualizzazioni: 112

Colpo di mercato del GSA Pallavolo Ariano che riesce a strappare alla concorrenza di numerose squadre uno dei migliori prospetti under 21 in Campania, il classe 2004 Keyvan Karimi.

Il talentuoso atleta, di origini Iraniane, nonostante la giovane età può vantare esperienze di tutto rispetto, come quella in serie A3 da opposto con la squadra umbra di San Giustino; una positiva annata con la Pallavolo Bari in serie C culminata con un collegiale con la Nazionale iraniana juniores, e l’ultima in serie B con la Annalisa Volley San Marzano dove la compagine salernitana ha ben figurato con un ottimo sesto posto.

Keyvan porta in casa GSA tanta potenza e sfrontatezza, armi fondamentali per garantire alla compagine irpina ancora più efficacia dal lato destro del campo.

Giovane dalla spiccata elevazione, ha come pregi un’ottima solidità a muro ed una battuta salto spin veramente insidiosa.

Un grande in bocca al lupo al nostro giovane opposto che ha deciso senza molti giri di parole di sposare il progetto ufitano che come sempre punta sulla valorizzazione dei giovani.

Le parole dell’atleta:

“Sono entusiasta di far parte di questa nuova famiglia e di conoscere tutti i nuovi giocatori e l’intero staff. Parlando con la società mi sono trovato subito bene e ci siamo confrontati per questa nuova stagione. Mi sento molto motivato ad affrontare questo nuovo percorso e voglio mettere in pratica tutte le mie capacità per dare il meglio al fine di conseguire degli ottimi risultati a livello di squadra. Inoltre, voglio fare appello a tutti i nostri tifosi: non vedo l’ora di vedere il palazzetto pieno e sentire tutto il vostro supporto; …quel piccolo sprint per noi conta tanto.”