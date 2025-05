CCIAA Irpinia Sannio: Protocollo di intesa per percorsi di certificazioni

Visualizzazioni: 107

Martedì 27 Maggio 20025 presso la sede di Benevento della Camera di Commercio Irpinia Sannio, sita in Piazza IV Novembre, si terrà la sottoscrizione del Protocollo d’intesa per promuovere percorsi di certificazione della qualità di prodotti e processi delle imprese delle province di Avellino e Benevento.

Le imprese che sottoscriveranno il protocollo di intesa sono: QUAIT Srl con sede legale in Portici, CERTITALIA Srl, con sede in Roma, e l’ente di certificazione genovese RINA SERVICES SpA che nel corso degli anni ha acquisito una vasta gamma di riconoscimenti internazionali, comunitari e nazionali.

La storica sede camerale che si affaccia sulla Rocca dei Rettori, accoglierà i legali rappresentanti dei tre enti selezionati, Gaudino Maria, Marco Montanaro e Moretti Paolo che firmeranno la convenzione con la CCIAA Irpinia Sannio per l’erogazione dei servizi certificativi.

La Camera di Commercio Irpinia Sannio, da sempre punto di riferimento delle piccole e medie aziende del territorio, si impegna ad effettuare azioni informative e promozionali sulla convenzione, mentre gli Enti, dal canto loro offriranno il proprio know how alle imprese, tra cui servizi di verifica, certificazione, valutazione di conformità, valorizzazione ambientale, test di prodotto, supervisione in loco e dei fornitori, formazione e consulenza ingegneristica, sviluppo di servizi ad alto valore aggiunto.

La cerimonia è il culmine di un percorso di selezione, iniziato con la pubblicazione di una manifestazione di interesse da parte della Camera di Commercio Irpinia Sannio verso enti ed organismi che svolgono attività certificative: sistemi di gestione in generale, valutazione dellaconformità, servizi di qualità nel settore aerospaziale, sistemi digestione sicurezza, sistemi di gestione sicurezza delle informazioni.

L’obiettivo primario della CCIAA Irpinia Sannio è di offrire tali servizi alleimprese del territorio a condizioni più vantaggiose, proponendo tariffe agevolate rispetto a quelle standard riservate a tali imprese.

“Questo accordo rappresenta un passo fondamentale per sostenere la crescita e la qualificazione delle nostre imprese: la certificazione di qualità è un elemento chiave per competere in un mercato sempre più globale ed esigente, e siamo orgogliosi di poter offrire questo supporto alle aziende del nostro territorio, l’accordo, infatti, mira a promuovere l’eccellenza e la competitività del tessuto imprenditoriale locale attraverso standard di qualità riconosciuti a livello nazionale”, dichiara il Commissario della Camera di Commercio Irpinia Sannio, Girolamo Pettrone.

Dello stesso avviso Marco Montanaro, legale rappresentante di CERTITALIA Srl, il quale dichiara “Apprezziamo particolarmente questo protocollo e la collaborazione che ne deriva, nella misura in cui consente di sviluppare e ad implementare sistemi di certificazione che valorizzino le specificità delle produzioni locali, incentivando l’adozione di pratiche virtuose ed innovative”.

“Siamo entusiasti di collaborare con la Camera di Commercio Irpinia Sannio in questa importante iniziativa, è l’unica camera ad aver avviato un’iniziativa di questo genere, fondamentale per permettere alle aziende di ottenere facilitazioni anche nel rapporto con le banche, oltre ad una più corretta gestione aziendale. La nostra esperienza si propone di offrire alle imprese un valido strumento per distinguersi sul mercato, rafforzare la fiducia dei consumatori e accedere a nuove opportunità di business, mediante servizi di alta qualità e valore aggiunto per le imprese locali”, dichiara invece Gilda Lubrano, Business Development Manager di RINA SERVICE SpA.