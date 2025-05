Ariano – Convocazione Consiglio Comunale

Visualizzazioni: 256

Si informa la cittadinanza che, a partire da martedì 13 maggio 2025, sarà attivato il servizio di raccolta dei rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi(erba, foglie, fiori, rami di piccole dimensioni), nelle zone servite dal “porta a porta”.

Il servizio sarà operativo fino al 28 ottobre 2025, con raccolta ogni martedì a partire dalle ore 12:20, salvo diverse esigenze che saranno eventualmente comunicate.

MODALITÀ DI CONFERIMENTO:

I rifiuti dovranno essere conferiti esclusivamente in buste trasparenti per permettere il controllo del materiale.

Non saranno ritirati i sacchi neri o comunque non trasparenti.

Si invita pertanto la cittadinanza a rispettare scrupolosamente le modalità di conferimento per evitare disservizi e garantire un corretto svolgimento della raccolta.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Ambiente del Comune o consultare il sito istituzionale.