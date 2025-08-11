Altro successo mondiale per l’allevamento Arajani di Antonio Grasso:”Vava’ è campione mondiale”

Visualizzazioni: 309

Con la conclusione del mio mandato come Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Avellino, desidero rivolgere un sincero e sentito ringraziamento a tutte le persone che, in questi anni, hanno condiviso con me un percorso intenso, impegnativo e ricco di significato.

Ringrazio il personale sanitario, tecnico, amministrativo e ausiliario per la professionalità, la dedizione e il senso di responsabilità dimostrati ogni giorno, anche nei momenti più difficili. Insieme abbiamo affrontato sfide complesse, lavorando con l’unico obiettivo di garantire il diritto alla salute e servizi di qualità a tutta la comunità.

Un ringraziamento particolare va ai colleghi della Direzione Strategica, ai Direttori di Distretto, ai Responsabili di Struttura e a tutti coloro che hanno contribuito, con competenza e spirito di squadra, al miglioramento continuo dell’organizzazione.

Ringrazio le istituzioni, gli enti locali, le organizzazioni sindacali e tutti gli attori del territorio per la collaborazione e il dialogo costruttivo che hanno accompagnato questo mandato.

Lascio questo incarico con orgoglio per i risultati raggiunti e con gratitudine per l’esperienza umana e professionale.

Mario Ferrante”