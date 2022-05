Ad Ariano si costituisce il comitato Salute Ambiente e Territorio.Coordinatore sarà Aleandro Longhi

Il Comitato Salute, Ambiente e Territorio (SAT) si propone come peculiare finalita’ l’attivita’ politica (non partitica), sociale e culturale, per la salvaguardia della salute, dell’ambiente e del territorio di Ariano Irpino, delle zone limitrofe e dell’Irpinia. Il Comitato SAT si impegna a battersi per la salvezza e lo sviluppo dell’Ospedale Frangipane e di tutti i presidi sanitari presenti sul territorio irpino. Il Comitato SAT risponde ai soci e ai cittadini che in esso si riconoscono. Il Comitato intende avere un proficuo rapporto di collaborazione con i Comuni, con le Province di Avellino e Benevento, con la Regione Campania e con le ASL territoriali e ospedaliere, ma puo’ essere altresi, antagonista e critico sulle scelte dei sopracitati enti ed operare per contrastare atti che si ritengano sbagliati e controproducenti. Il Comitato si ispira ai valori della nostra Costituzione e pertanto ai valori dell’antifascismo e dell’antirazzismo.