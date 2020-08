Verso le Amministrative – Questa sera il Patto Civico presenta il cadidato sindaco, domani la conferenza stampa

Questa sera alle ore 20,00 in diretta sulla pagina facebook del Patto Civico, ci sarà la presentazione del candidato sindaco della coalizione che ha messo insieme cinque liste civiche, Ariano che Produce, Insieme per Ariano, SìAmo Ariano,Ariano di Tutti e Ariano ConVincente. I rappresentanti del Patto hanno deciso di annunciare on line in anteprima la candidatura del sindaco, che sarà seguita dalla conferenza stampa indetta per domani mattina alle ore 11,00 presso il Grand Hotel Biffy di Ariano. La scelta del Patto Civico è ricaduta sull’avvocato arianese Marcello Luparella che ha messo tutti d’accordo all’interno della coalizione e che va ad aggiungersi agli altri candidati, La Carità per il centro destra , centro sinistra diviso con Franza da una parte e Giovanni La Vita dall’altra, il candidato per Noi Campani Carmine Peluso e l’incognita Capozzi per il M5S.