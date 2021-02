Politica – Ariano Che Produce aderisce al progetto Nazionale dell’Associazione “Autonomi e Partite IVA”

Ariano che Produce, lista civica che ha partecipato alle ultime elezioni amministrative di Ariano Irpino, aderisce al progetto NAZIONALE portato avanti dall’Associazione “Autonomi e Partite Iva”, organizzata a livello Nazionale in Movimento Politico di Professionisti, Imprenditori ed Aziende.

Le idee, i principi, gli obiettivi, che “Ariano che Produce” ha espresso nel presentarsi agli elettori della Città di Ariano a partire da un anno fa…sono gli stessi che si pongono a livello nazionale.

Le problematiche che oggi affrontano le Partite Iva, i temi, le difficoltà, sono le medesime, al Sud come al Centro, come al Nord.

Autonomi e Partite IVA è un’Associazione Nazionale a difesa degli Autonomi e Partite Iva.

Culturale perché intende cambiare radicalmente le condizioni in cui fare Libera Iniziativa in Italia e il modo in cui è considerato il titolare di Partita IVA, spazzando via ogni pregiudizio nei suoi confronti.

Politico perché intende autorappresentare l’intero Corpo Sociale composto da tutte le Partite IVA italiane: 8 milioni di Agricoltori, Pescatori, Artisti, Imprenditori, Avvocati, Ambulanti, Artigiani, Commercianti… compresi coloro che sono stati costretti a chiudere la loro Partita IVA e quelli che vorrebbero aprirla ma hanno il terrore di entrare in un mondo avverso e osteggiato dalla burocrazia italica.

Siamo il primo Partito Politico composto da noi stessi Partite IVA con lo scopo esclusivo di tutelare i nostri diritti e favorire lo sviluppo dell’economia italiana.

La finalità di “Autonomi e Partite Iva” è quella di ristabilire la centralità culturale-legislativa della libera imprenditoria, agevolando la nascita delle nuove iniziative private, riducendo drasticamente la tassazione diretta ed indiretta e i contributi previdenziali e assicurativi, favorendo la competitività e lo sviluppo delle attività in proprio.

Negli ultimi due anni assistiamo ad un “risveglio” veramente importante da parte delle “Partite Iva”, in tutto il Paese. Sono sorte e stanno sorgendo tantissime iniziative locali, provinciali e regionali con le sigle più disparate (i social ne sono letteralmente invasi) ma accomunate da un unico interesse: la tutela delle partite iva, in tutti i suoi aspetti.

L’auspicio è che questo patrimonio di iniziative e voglia di “costruire” diffuso in tutto il Paese possa e voglia trovare il migliore e più efficace “strumento” di affermazione UNENDOSI in un unico “corpo sociale”, azione indispensabile per non “disperdere” forza e progetti in tante iniziative, nobili ma piccole e pertanto inefficaci.

Autonomi e Partite Iva è organizzata a livello Nazionale, con un importante organigramma che assicura una rappresentanza e presenza territoriale in tutta Italia , a partire dai Comuni, dalle Province e dalle Regioni che confluiscono in una Struttura Nazionale forte di tutti gli Organi Direttivi che garantiscono una grande operatività in tutto il Paese.

Ha però bisogno di crescere, di maggiore e più diffusa partecipazione a tutti i livelli, di presenza capillare in tutto il Paese, così come è “capillare” la presenza, il lavoro, l’operosità delle Partite Iva in tutt’Italia.

Il nostro motto:Autonomi e Partite IVA

UN UNICO CORPO SOCIALE

Siamo gli eroi dell’economia, divisi sino ad ieri ma coscienti oggi di voler essere uniti in un Unico Corpo Sociale.

Ariano Irpino, 5 febbraio 2021

Il Coordinatore Cittadino

Autonomi e Partite Iva

Lorenzo LO CONTE