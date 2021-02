Patto Civico – “Positivi a scuola. ASL e sindaco non hanno attivato le procedure”

Nel mentre il solerte Governatore della Campania richiude da lunedì prossimo ..tutte le scuole di ogni ordine e grado ..la nostra massima autorità sanitaria locale ( Sindaco) conserva il suo abituale aplomb! Come oramai è noto (reso pubblico anche dai tg locali) tre giorni fa sono stati accertati due casi di covid in una classe dell’ istituto Don Milani (plesso Scuola Media Covotta). Il sindaco e il S.E.P. dell’ Asl sono stati prontamente allertati dal Dirigente Scolastico. Sta di fatto che nell’immediato ..ne’ Sindaco ..ne’ Asl hanno attivato le procedure imposte dal protocollo. Di fronte a tale inerzia il dirigente scolastico ha invitato i genitori della classe frequentata dai ragazzini contagiati a evitare di portare i bambini a scuola e ha attivato la dad. I genitori di tutti i ragazzi della classe già da ieri si sono “autogestiti” sottoponendo i figli a tampone: fortunatamente ..tutti..con esito negativo. Per fortuna (si fa per dire) l’intervento di De Luca ha per ora risolto il problema. Auspichiamo però, per il futuro, una maggiore tempestività ed efficacia