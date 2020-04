Occhi bianchi sul pianeta terra

Siamo a un mese esatto dal primo decreto del governo. Non so a voi, ma a me sembra un tempo infinito, come se fosse trascorso un anno da quando l’emergenza si è fatta più stringente, fino ad arrivare alle condizioni attuali direclusione, certamente meno dura di quella che vivono i detenuti di un carcere ma, per certi versi, più grave di una semplice detenzione domiciliare. Sembrerà un’esagerazione, ma se considerate ad esempio l’impossibilità, per chi ha avuto un lutto in famiglia, di celebrare e assistere al rito funebre di un congiunto secondo il proprio credo, cose che nella nostra elastica legislazione carceraria sono inibite solo a criminali molto pericolosi o a divieti meno duri, ma ugualmente limitanti alcune libertà, come quella di assistere una persona cara durante questa affezione o quella di poter soddisfare alcuni desideri individuali, come scegliere un libro, frequentare una palestra, ordinare e ricevere delle cose (per noi in zona rossa c’è il divieto assoluto) o mangiare una pizza, ma lastessa occhiataccia che si riceve dai condomini, appostatidietro le tende delle finestre come tanti orsacchiotti di Michael Rosen, pesa come un macigno. Pesa ogni volta che si tenta di rompere quest’isolamento, la cui durezza insiste soprattutto sullo stato d’animo, piuttosto che sullo stomaco o sui muscoli. È tanto più pericoloso, questo distacco, quanto più aumenta il gap sociale, sia in termini economici, che biologico esistenziale. Questi sono i due rischi ai quali quella parte della sanità non impegnata nel trattamento dei pazienti Covid, dovrebbe rivolgere le più urgenti delle sue attenzioni. La solitudine, soprattutto delle persone anziane, si accompagna drammaticamente a una solitudine economica, che aggrava ancor più le condizioni di questi individui. Non mi riferisco solo alle persone sole in senso assoluto, ma anche a quelle solitudini vissute incoppia, là dove piccoli nuclei familiari, invecchiati, vivono questo doppio disagio stupidamente alimentato dai media in questo frangente, attraverso quella notazione bio-sanitariarelativa ai decessi delle persone in avanti con l’età. Spesso non ci si rende conto della capacità di ferire, anche in buona fede, utilizzando un frasario scomposto come questo e quale terrificante messaggio, possa essere stato lanciato a chi, in isolamento, senza nessun conforto, in una periferiadesolata di una metropoli, forse anche colpito da altremalattie, si è sentito ripetere giorno dopo giorno, il mantra della decimazione degli anziani infermi, dall’infezione di Coronavirus. Se questa tragedia mondiale non riuscirà a insegnarci qualcosa riguardo al comportamento che da oggi in poi dovremo tenere, rispetto al mondo nella sua totalità e mi riferisco volutamente non solo ai rapporti uomo-uomo,ma a ogni trasversalità possibile, da tutto ciò non avremo ricavato nulla, solo inutile dolore. Ma questo non riguarda solo la psicologia e la sociologia, tutto ciò dovrà obbligatoriamente coinvolgere i rapporti economici su questo mondo. Dalla transazione più spicciola, ai grandi rapporti fra industrie e organizzazioni sociali. Avremo bisogno di ridisegnare ogni tratto della nostra vita affidandoci, se saremo intelligenti, non più solamente alla nozione di desiderio ma, soprattutto e, in molti casi, solamente, verso un concetto preponderante di utilità globale. Non potremo più fare a meno di non considerare i vincoli che la natura di questa infezione ci pone in termini etici e morali, e non riusciremo più solamente a girarci dall’altra parte e far finta di nulla, perché questa volta al vincolo del desiderio si oppone quello della necessità assoluta di salvare questa piccola sfera di terra, acqua e aria, che condividiamo, spesso senza merito. Fino a ieri ci è stato dato l’arbitrio in misura delle nostre possibilità, vale a dire che quelli che contavano poco, in misura del loro peso potevano contribuire per poco allo sfacelo del mondo, e chi contava e conta molto, poteva decidere di incidere negativamente e molto più a fondo rispetto agli altri, fregandosene della vita altrui, impossessandosi e consumando risorse irripetibili, a danno di chi non ha nemmeno l’aria per respirare. Oggi, ne sono convinto, la cappa delle responsabilità morali si è amplificata in maniera straordinaria, e la consapevolezza di essere individui raziocinanti si è allargata in maniera magnifica. Non credo che alla fine di questa esperienza, ci sarà qualcuno in grado di bypassare questa stato di fatto, farne scempio e proseguire politicamente, socialmente ed economicamente,come se nulla fosse successo. Non so quanti degli abitanti di questa terra permetteranno che ciò possa avvenire e che un ritorno alle condizioni di pre Covid, non possano essere fatali per il nostro pianeta e per la specie umana. Per me il dibattito è aperto e spero che per i giovani, le donne, ma soprattutto per tutti gli uomini di buona volontà, si sia aperta una breccia nel muro dell’insensibilità, dell’onnipotenza del denaro e del potere, a favore di una cultura fatta esclusivamente di sensibilità e condivisione delle risorse in rispetto e con tutti gli esseri di questa piccola, unica, bellissima, preziosa e incredibile Terra.