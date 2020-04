Impreparazione e improvvisazione, uguale confusione! – Lettera aperta al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca

Egregio Presidente,

Le scrivo da Ariano Irpino, zona rossa dal 15 marzo. Da quel che vedo e sento (sui media), non ha presente tutto il quadro della situazione, così come dovrebbe essere. E non me ne meraviglio affatto, perché sto tastando con mano l’improvvisazione e l’impreparazione di molta di quella classe dirigente che, invece, dovrebbe avere la capacità di fare le cose o quantomeno, di provarci. Questi signori, stipendiati alla grande, rispettati, riveriti e sempre in prima fila, in questa tragica situazione hanno dimostrato tutti i limiti derivanti dalla loro incompetenza. Sono così abili, che riescono a mascherare le loro deficienze, in un continuo scaricabarile che poi si riversa nella logistica: mancano i materiali, non possiamo fare questo perché non è arrivato quello, ecc., è la cantilena che sentiamo da giorni, che ormai ammontano a un mese. Nel frattempo, scoppiano focolai a destra e manca senza che vi sia una pronta reazione e senza che quella reazione sia animata da un certo che di logico o razionale che dir si voglia. La popolazione ha capito che, finché si trattava di un’appendicectomia, di un ecg o di una gastroscopia, le cose potevano andare, ma con questa epidemia, si è usciti dall’ordinario e allora, per tutti, è cascato il mondo. Un errore dietro l’altro, inconcludenze a non finire, interi settori dimenticati e abbandonati e, a questo, con tutto il rispetto, può aggiungere un commissario prefettizio, che in questo periodo di guerra, latita nelle decisioni (i termini sarebbero ben altri ma, sa bene però, che il diritto di avere un’opinione in Italia è regolato da cause a fior di dollaroni). Adesso e concludo, è stato individuato un focolaio da parecchi giorni presso una clinica privata per anziani e riabilitativa “Minerva”. e gli ospiti provengono da tutto il circondario di Ariano Irpino. Siccome questo focolaio, è rimasto sotto la cenere per giorni, durante i quali i ricoverati hanno comunque ricevuto visite da parte dei loro congiunti, è molto probabile che abbiano seminato il contagio, lungo tutto il perimetro della Valle dell’Ufita e oltre. Il personale della clinica fino a qualche ora fa era ed è ostaggio all’interno del Centro Minerva senza la possibilità di ricevere risposte e, cosa ancora più importante, senza ricevere il cambio: si trovano isolati all’interno della clinica da cinque giorni, durante i quali, oltre a una ventina di positivi, ci hanno lasciato la vita quattro ospiti. Secondo la mia modesta opinione, ci troviamo di fronte a una situazione grave se non si agirà con prontezza. E’ necessario chiudere tutto il perimetro della Valle dell’Ufita, autostrada compresa, e cominciare a fare uno screening analitico e severo di tutta la popolazione interessata altrimenti rischiamo di esportare il contagio ovunque. Questa la prima misura urgentissima; la seconda, nominare un epidemiologo esperto, che possa guidare questo territorio, l’ospedale e tutte le strutture sanitarie, fino alla risoluzione dell’epidemia. Le ricordo che il comune di Ariano Irpino, è grande quanto tutta Napoli e Salerno messe insieme. È pur vero che la popolazione è bassa, ma questo non evita la possibilità che per mancanza di controlli, una persona infetta e asintomatica possa portare il contagio ovunque, fino a Napoli. Mi giunge notizia, proprio in questo momento mentre stavo per chiudere la lettera, che si sta provvedendo al trasferimento dei pazienti della clinica Minerva all’ospedale Frangipane di Ariano. Mi permetta Presidente: è un’altra di quelle decisioni,dettate dalla fretta o da una persistente incapacità! Contro tutte le regole dell’infettivologia, si porta a spasso un’infezione! Ma a cosa serve questo provvedimento dell’ultima ora? Io non so se si rendono conto di quello che fanno. Avrei capito per qualcuno che ha bisogno del ricovero in Covid, ma gli altri, li portiamo in gita perché non abbiamo nessuno da distaccare momentaneamente nei locali della clinica, andiamo a creare un ulteriore intasamento nell’ospedale già saturo di pazienti Covid? Boh… Attendo una Sua cortese e sollecita risposta.