Emergenza Covid-19 Informazione=conoscenza: delle disfatte e dei diritti negati

Colpa o merito del Covid-19, la nostra vita, o meglio il nostro concepire e vedere la vita, sta cambiando. Resta fermo però, nel nostro immaginario, il legame con la tecnologia grazie alla quale comunichiamo, interroghiamo, risolviamo. La tecnologia, specialmente la rete, ha laureato tanti virologi, infettivologi, economisti, politici, in grado di contestare la competenza (vale a dire esperienza nell’applicazione delle teorie acquisite finalizzate alla conoscenza vera dei problemi e della loro conseguente soluzione). Non mancano gli pseudo politici che utilizzano la rete per restare nell’immaginario collettivo allo scopo del ‘’ricordo’’ nella cabina elettorale. La rete però, offre la possibilità di confrontare e distinguere tra le fake news e le notizie vere. La nostra global-dipendenza, ci rende schiavi di chi ha da mascherare interessi, sottomettendoci a una verità fake. Direte: questo preambolo cosa presuppone? Ecco: il contagio è stato, tuttora è propinato come una sventura caduta non più dallo starnuto di un cittadino proveniente da Wuhan. Qualcuno ha rievocato vicende bibliche. Una prima verità va detta: gli ospedali italiani non erano, e non sono preparati, al controllo delle infezioni. L’Italia ha dimostrato di avere un alto tasso di infezione in ambiente assistenziale, lo sapevano tutti i responsabili della Sanità. Il Covid-19 ha stracciato il velo: ora lo sappiamo. L’Italia non è divisa in due dalla pandemia: Lombardia, Veneto, Piemonte, Campania, Puglia o altre Regioni, presenta ovunque la stessa improvvisazione. La stessa corsa alla tecnologia per rimbalzare colpe e responsabilità. A pagare, in ogni senso, è il cittadino. Al cittadino si impone il distanziamento (sicuramente un’arma che contiene il contagio), la ricerca di disinfettante per mani e ambiente (non si impedisce la speculazione ai rivenditori, on line o nei negozi); al cittadino si ‘’suggerisce’’ la donazione-contribuzione per aiutare gli ospedali. E questo è un vero paradosso. Dopo aver sbrindellato la Sanità senza dare la necessaria e opportuna valenza agli ospedali migliorando e organizzando, l’assistenza territoriale, invocano il denaro dei cittadini reclusi in casa. Ospedali, quindi personale sanitario. Parliamone, ora. E anche dopo la tempesta. E pure quando elargiamo carciofate sui social. Il personale medico dipendente ASL in Avellino e provincia, è stato diffidato dal rilasciare commenti, interviste e/o commenti sui social. Se questo distogliesse il personale dal proprio compito diremmo: ‘’ben fatto’’. Se il personale solleva il dubbio fondato che l’Ospedale è una fonte di infezione e i primi a rischiare di essere contagiati e a trasmettere il contagio, sono medici e personale sanitario, allora l’imposizione di tacere è pure tracotanza di potere. Ma c’è stata l’ispezione della task-force voluta dal Presidente De Luca che non ha riscontrato problemi! Ce lo ricordiamo? Non entro nei dettagli della composizione professionale degli ispettori. Chiunque può ricavarne convincimenti. Perché imporre il silenzio al personale del ‘’Frangipane’’? Perché un medico che mai si è occupato di problemi polmonari, è sbattuto dinanzi a un corpo di esseri umani che chiedono con gli occhi: “salvatemi, vi prego… i miei figli, mia moglie, come stanno?…vi prego’?’ Perché un’infermiera che affronta il virus a mani nude, priva dei dispositivi di protezione, costretta a chiedere aiuto ai colleghi di un altro plesso ospedaliero per recuperare guanti e mascherine, non deve rivelare quello che accade, ma deve tacerlo? Perché una struttura degna di figurare quale struttura dove la cura è cosa fondamentale, deve diventare un lazzaretto di manzoniana memoria? Questa corsa alla creazione di posti di terapia intensiva, ventilatori, cosa produrrà dopo la tempesta? Di certo non avrà qualificato o specializzato medici, senza esperienza specifica o neolaureati. In Lombardia, terra della eccellenza sanitaria (in qualche caso senza dubbio), all’inizio hanno sottovalutato il contagio. Nessun controllo nelle RSA, le strutture ospitanti persone anziane, fragili: recentissimo lo scandalo del Pio Albergo Trivulzio, dove ben 70 ospiti sono stati lasciati morire per il coronavirus. Le conseguenze di questa cecità, sono nella storia stessa di questa pandemia. Nel nostro territorio, duro, sferzato dal vento gelido della primavera, sono presenti diverse strutture che ospitano anziani. Ad Ariano nessun intervento immediato è stato approntato per contenere il propagarsi del contagio nella struttura Minerva. A Nusco, all’inverso, un recente caso di contagio e nessun familiare ha saputo della cosa, ma è stata impedita ‘’per precauzione’’ ogni visita ai parenti. Ho provato a chiedere, telefonicamente, di comunicare con il Direttore Sanitario Aziendale del Frangipane. Gli avrei domandato: “Che sta succedendo nell’ospedale e più in generale ai cittadini di Ariano?” Non ho i titoli per dialogare con la figura apicale. Neanche mi sono stati richiesti. Io, cittadino, non ho il diritto di chiedere, di conoscere chi comanda cosa, chi è pagato per cosa. La storia personale resta scolpita nel vissuto: manager, direttori, responsabili, tutti, hanno un padrone sul cui libro ‘’paga’’ politico figurano e dovranno, vita natural durante, negare la verità a scapito della vita del cittadino. qualcuno di questi “unti dal Signore”, passa persino per sant’uomo. Non taceremo, restando in casa. Voi che leggete, invece: restate in casa!