Emergenza Covid-19 Da giovedì parte lo screening per tutti i cittadini

Come anticipato nei giorni scorsi, tutta la popolazione arianese sarà sottoposta ad uno screening di massa per cercare di scovare i positivi asintomatici e anche chi è stato contagiato in passato. Con molta probabilità si partirà giovedì prossimo e la città sarà divisa in 12 zone da 2000 abitanti circa. Nella mega operazione sanitaria saranno coinvolti piu’ attori, dalla Regione Campania all’Unità di Crisi Regionale, alla ASL di Avellino passando per l’ospedale Cotugno di Napoli, il Monaldi e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il Mezzogiorno che sarà l’ente preposto ad analizzare i test. Resta una riserva da sciogliere per Biogem, che ad oggi ancora non ha dato la disponibilità a partecipare alla vasta operazione, che dal presidente della regione Campania De Luca è stata definita progetto pilota. Nelle prossime ore saranno concordate anche le aree interessate da questo mega-screening che serviranno per accogliere i cittadini da sottoporre al test e definire tutte le modalità operative.