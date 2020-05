Emergenza Covid-19 Ancora due casi positivi ad Ariano

Le Associazioni di commercianti di Ariano Irpino, ACA, Ancecom, Confcommercio, CCN Centro Storico, Irpiniacom, UCA, hanno indetto una manifestazione pubblica per lunedì 25 maggio dalle ore 10,00 alle ore 12,00 in piazza Plebiscito di Ariano Irpino (AV), per protestare contro le misure economiche Covid-19. (altro…)