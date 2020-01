Dimissioni sindaco – Franza alla ricerca di consensi per evitare il commissariamento

A pochi giorni dal 28 gennaio, data in cui le dimissioni del sindaco Franza diventeranno irrevocabili, si susseguono i colpi di scena in comune che hanno visto le dimissioni del presidente del consiglio Puopolo e del suo vice Mario Iuorio, i quali hanno invitato il sindaco a staccare la spina all’attuale amministrazione.Secondo Puopolo,qualsiasi accordo non potrà funzionare visto l’antagonismo tra le forze presenti in consiglio e lo stesso ha dichiarato :”Ho ritenuto opportuno presentare le mie dimissioni da presidente del consiglio comunale e da consigliere, in quanto ritengo opportuno restituire la parola ai cittadini e andare a votare: questo sistema elettorale non funziona e il sindaco Franza non potrà realizzare una nuova maggioranza nelle condizioni attuali. Già a novembre è stata avviata una discussione politica in consiglio comunale, e il sindaco ha preso tempo per avviare le consultazioni e dare vita ad un patto per Ariano, ma da quel giorno la città non ha più avuto una amministrazione, tanto che poi è giunto a rassegnare le dimissioni l’8 gennaio scorso”. Anche il vice presidente Iuorio ha rassegnato le dimissioni spiegando in una lettera il motivo della sua scelta. Questo in sintesi il suo pensiero:”Preso atto delle dimissioni presentate dal presidente del consiglio comunale Giovannantonio Puopolo il quale ha stigmatizzato con forza la violazione di alcune delle regole istituzionali come il diritto essenziale ad essere informati e resi partecipi dell’azione amministrativa o ad essere invitati alle manifestazioni a carattere istituzionale è stato più volte disatteso. Considerato che la carica di vice presidente è organica all’ufficio di presidenza e che pertanto il comportamento irrispettoso nei confronti del presidente del consiglio ingenera inevitabili riverberi negativi anche sulla mia figura, non posso esimermi dall’essere solidale con chi, per circa sette mesi ha condiviso questo delicato ruolo istituzionale”. Per regolamento adesso il ruolo di Puopolo passa al consigliere piu’ votato e quello piu’ anziano, cioè Antonio Della Croce, il quale è stato già raggiunto dalla comunicazione del segretario generale del comune Concettina Romano.