Da domani 7 aprile riprendono le attività didattiche in presenza

Da domani 7 aprile 2021, riprendono le attività didattiche in presenza, fino alla prima media.

Il Comune di Ariano Irpino ricorda che da domani, mercoledì 7 aprile 2021, riprende l’attività didattica in presenza per infanzia, primaria e prime classi della secondaria di primo grado (prima media), secondo l’orario vigente fissato da ciascun Istituto Comprensivo, mentre per le classi non interessate, resta garantita la didattica a distanza (DAD).

L’Ordinanza Ministeriale del 2 aprile 2021, emanata per ridurre la diffusione del contagio da COVID-19, è vigente per un periodo di ulteriori quindici giorni, fatta salva una nuova classificazione, che potrebbe determinare nuove disposizioni nazionali o regionali.