Comune – Franza assegna le deleghe agli assessori

Conclusasi la campagna elettorale si apre una nuova stagione per il Partito Socialista Italiano di Ariano Irpino. Infatti dopo l’elezione del sindaco Franza, la nomina dell’assessore Veronica Tarantino, dei consiglieri Roberto Cardinale e Giuseppe Albanese, per il partito cittadino inizia la fase del rinnovamento della sezione stessa. Tale fase, dettata anche dalle particolari condizioni sanitarie, terminerà in primavera con l’apertura del Congresso cittadino e la nomina del nuovo esecutivo. (altro…)