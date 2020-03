Centro Operativo Comunale – Nuove disposizioni per contenere la diffusione del virus

Nella mattinata odierna il Commissario Straordinario, a seguito di contatti da remoto con il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) e precisamente con il Segretario Generale, con il Dirigente dell’Area Tecnica, con il Comandante della P.M., con il Capitano della Compagnia Carabinieri di Ariano Irpino e con un rappresentante dell’ASL AV, ha avuto notizia ufficiale dell’aggiornamento dell’elenco dei casi di positività al COVID-19 che, ad oggi si contano in n. 21, restando in attesa dell’indagine epidemiologica relativa agli ultimi ulteriori casi peri conseguenti adempimenti.

In considerazione dei dati appresi si è convenuto di continuare l’informazione resa ai cittadini in questi giorni con modalità foniche, ribadendo l’assoluta necessità, oggi ancora più di ieri inderogabile, di rimanere a casa ed uscire soltanto per situazioni di necessità.

Al fine di contenere la trasmissione del virus è stato disposto il rafforzamento dei controlli sull’intero territorio cittadino da parte delle Forze dell’Ordine ed in particolare della Polizia Municipale, attraverso un piano coordinato, che avranno il compito di garantire il rigoroso rispetto delle disposizioni governative e delle Ordinanze del Presidente della Regione Campania ed in particolare la n. 15 del 13 marzo 2020, comminando ai trasgressori le gravi sanzioni previste da tale ultima disposizione.

A tale uopo si ritiene utile rammentare:

– che fino al 25 Marzo 2020 (Per Ariano Irpino obbligo esteso al 31 marzo 2020 giusta ordinanza n.17 del 15.03.2020 Presidente Regione Campania) su tutto il territorio regionale i cittadini sono obbligati a rimanere nelle proprie abitazioni. Sono consentiti spostamenti individuali solo se di breve durata e destinati a risolvere esigenze lavorative, situazioni di necessità o problemi di salute;

-che per situazioni di necessità si intendono: esigenze primarie delle persone (approvvigionamento di cibo, di detergenti, di medicinali) e degli animali domestici. In entrambi i casi gli spostamenti dovranno avvenire nei pressi della propria abitazione e per il tempo strettamente necessario;

-che è consentita la presenza di un accompagnatore solo se quest’ultimo accompagna un paziente o solo se entrambe le persone appartengono allo stesso nucleo familiare e si spostano per motivi di lavoro;

-che l’attività sportiva, ludica o ricreativa all’aperto in luoghi pubblici o aperti al pubblico non è compatibile con il contenuto della succitata Ordinanza

-che non è consentito in locali pubblici e/o aperti al pubblico svolgere eventi quali riunioni per fini ricreativi e/o sportivi e feste;

VA SEGNALATO che chi non rispetta l’ordinanza presidenziale può essere punito con l’arresto fino a tre mesi o una multa fino a 206 Euro, sarà segnalato al Dipartimento di prevenzione della ASL e dovrà osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni (quarantena) e sarà periodicamente sorvegliato dalle autorità;

Sempre al fine primario di contenere il contagio sull’intero territorio Comunale è stata disposta la limitazione delle corse di trasposto pubblico locale (AMU) al percorso Manna – Camporeale andata e ritorno nei seguenti orari;

alle ore 9.30 Manna- Camporeale e Camporeale – Manna

alle ore 11.00 Manna- Camporeale e Camporeale – Manna

alle ore 16.00 Manna- Camporeale e Camporeale – Manna

alle ore 17.30 Manna- Camporeale e Camporeale – Manna

Con l’ordinanza n.3 del 15 marzo 2020 il Commissario Straordinario ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio del comune di Ariano Irpino fino al 28 marzo 2020.

Il Commissario Straordinario ha, infine, richiesto al Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Av di allargare notevolmente la fascia di popolazione da sottoporre a tampone, così come effettuato in altri Comuni, tenuto conto che allo stato attuale appare l’unica misura efficace di contrasto all’incremento della diffusione del virus.