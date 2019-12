Calcio Femminile – Sarà un arianese ad arbitrare il match clou della 10^ giornata Fiorentina Inter

Domenica 15 dicembre si disputerà la decima giornata del campionato di serie A femminile e la partita più importante, Fiorentina-Inter, sarà diretta da un fischietto arianese Gianluca Grasso della sezione AIA di Ariano Irpino. L’incontro verrà trasmesso in diretta su SKY Sport Serie A a partire dalle 12,30, anticipando di qualche ora la sfida tra le compagini maschili, che andrà in scena allo Stadio Franchi di Firenze alle 20.45. Il giovane arbitro del tricolle con questa direzione nella massima serie del calcio femminile, aggiunge un altro tassello alla sua giovane carriera che vanta già numerose presenze nel calcio dilettantistico maschile e in quello giovanile professionistico.