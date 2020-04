Arianonews24: squadra di lavoro sull’emergenza Covid-19

Il sito arianonews24.it, nell’ambito dell’emergenza Covid-19, ha approntato una nutrita squadra di lavoro per informare e approfondire, sull’emergenza e non solo, creando un trait-d’union con le esigenze del territorio di Ariano e dintorni, della provincia di Avellino e della regione Campania. Non solo: non mancherà una finestra sull’Italia e sul mondo, con notizie, inchieste, approfondimenti, reportage e persino curiosità. Nell’intento di assicurare un’informazione il più possibile ampia e corretta, saremo aperti a tutte le voci, ma sempre con lo sguardo attento alle criticità, da qualunque parte esse provengano, al fine non soltanto di rilevarle, ma segnalarle, per cercare soluzioni. Nostro obiettivo prioritario, dare voce a chi non ha voce. Consapevoli del delicato momento che si sta vivendo, e del ruolo altrettanto delicato e significativo dell’informazione, i professionisti impegnati in questa attività, che spaziano dal giornalismo al settore legale, intendono aprire un dialogo costante e in sinergia, con chiunque abbia informazioni da fornire o da chiedere, quesiti da porre o suggerire, istanze da rappresentare, in uno spirito di servizio totalmente dedito alla collettività. Aperti a ulteriori future collaborazioni, stanno intanto assicurando il loro apporto, con abnegazione e responsabilità: Michelangelo Della Paolera, Floriana Mastandrea, Daniela Gibaldi, Rosa D’Apice, Antonio Bianco, Nunzio Lucarelli, Federico Barbieri, Giuseppina Buscaino, Lello Castagnozzi, Grazia Vallone, Aleandro Longhi, Maurizio Pompeo. Per conoscere le loro biografie in breve, vi rimandiamo alla pagina Home del nostro sito, sezione Chi siamo. Attendiamo vostri suggerimenti e/o contributi, alla mail: info@arianonews24.it