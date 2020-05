60 positivi al tampone: successo dello screening, ma bisogna cambiare stile di vita

Pasqualino Molinario, medico di Medicina d’urgenza e Responsabile sanitario dell’Associazione Panacea Onlus, di Ariano Irpino, che svolge attività socio – sanitaria e assistenza alle fasce deboli, ha attivamente partecipato allo screening sierologico: lo abbiamo chiamato in causa.

Come si svolge la tua attività sul territorio in tempi di coronavirus?

L’associazione Panacea (sita al Rione Piano di Zona) è attivamente impegnata con l’ambulanza (trasporti secondari pazienti) e il pulmino, attrezzato con pedana elettrica per soggetti a ridotta mobilità, attraverso una Convenzione con il Consorzio delle Politiche sociali ambito A1. Svolgiamo attività di: consegna di farmaci, spesso salvavita e bombole di O2 terapeutico, assistenza infermieristica domiciliare, consulenze sanitarie, Servizio USPIS (Unità Speciali di pronto intervento) con autista soccorritore e OSS (Operatore Socio Sanitario), consegna di pacchi alimentari, ausilio nella compilazione dei voucher sociali alimentari, fino alla consegna di indumenti ai ricoverati nei reparti Covid-19. Abbiamo partecipato allo screening sierologico della popolazione, coordinando le attività presso le sezioni elettorali 8-9-10-11 di Cardito e San Pietro, in cui sono stati effettuati più di 2.000 prelievi.

Ai test sierologici sono risultati positivi 673 cittadini arianesi: tra questi, 60 poi risultati positivi al tampone. Cosa indica questo dato?

Su 13.444 cittadini di Ariano Irpino che si sono sottoposti allo screening sierologico, 673 (circa il 5%) sono risultati positivi alle Immunoglobuline e di questi, 60 (lo 0,44%) ai tamponi naso-faringei. La prima considerazione da fare, è che l’adesione allo screening del 70% dei cittadini, testimonia l’alto senso civico della popolazione arianese, duramente colpita dalla pandemia Covid-19. L’aver identificato 60 positivi al tampone, anche se con carica virale ridotta e quindi presumibilmente poco contagianti, costituisce un successo dello stesso screening, che è stato sicuramente determinante nel limitare la catena del contagio. In queste ore, si sta concludendo lo studio epidemiologico con l’isolamento dei positivi e l’identificazione dei contatti stretti. Chi si aspettava l’immunità di gregge invocata in dibattiti infuocati da qualche virologo nazionale, cioè l’infezione naturale di oltre il 95% della popolazione, è stato smentito: ad Ariano solo il 5% circa della popolazione, ha avuto contatto con il virus, anche in maniera asintomatica. Sarebbe interessante sapere da questo studio, quanti cittadini positivi alle Immunoglobuline hanno un plasma iperimmune, da poter utilizzare per curare i malati da Covid-19: la cura sperimentale sembra stia dando ottimi risultati. Le persone positive alle Immunoglobuline e negative ai tamponi, hanno sviluppato gli anticorpi e quindi, secondo alcuni studi scientifici (talvolta smentiti da altri studi), avrebbero una protezione naturale per circa 12 mesi.

Com’è stata la risposta sanitaria sul territorio dal momento in cui è scattata l’emergenza?

All’inizio è stata improntata a una visione ospedalo-centrica, che ha visto gli ospedali doversi rapidamente convertire in ospedali Covid e adottare misure straordinarie per il contenimento. Solo in una seconda fase, è stata potenziata la gestione territoriale dell’emergenza, con l’attivazione dell’assistenza domiciliare USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziale), screening con kit rapidi e tamponi, cure domiciliari e, per finire, lo screening sierologico, definito da alcuni tardivo, ma alla fine risultato efficace. Nella fase iniziale, sono andati in sofferenza i reparti di rianimazione saturi dei malati Covid-19, perché anche il virus aveva un grande indice di contagiosità (RO =4). Va considerato che, all’inizio della pandemia, in Italia l’intero sistema sanitario è andato in tilt. Facendo un paragone con altre regioni (come ad es. la Lombardia), obiettivamente, la Campania ha adottato migliori politiche sanitarie. La Comunità scientifica ora, senza creare allarmismo, dovrà cercare di trovare una risposta al perché del grande tributo di vite umane e di contagiati ad Ariano Irpino, individuare se c’è un nesso tra alto numero di contagi e inquinamento ambientale o predisposizione genetica. Lo scontro acceso, tra chi accusa le istituzioni di non aver fatto in pieno la propria parte e chi accusa i cittadini di comportamenti errati, non ci porterà lontano. Occorre un’analisi scientifica di quello che è successo, affinché in futuro (sperando non accadano più eventi simili) tutti siano più preparati ad affrontare un’emergenza sanitaria di queste dimensioni. Vorrei infine lanciare ai cittadini l’appello ad osservare ancora le regole di igiene, indossare le mascherine, ed evitare inutili assembramenti. I numeri ci dicono che il virus sta perdendo forza, i reparti Covid-19 e le rianimazioni si stanno svuotando: ancora un po’ e ne usciremo, ma forse da questa esperienza, dovremo mutare i nostri stili di vita e comportamento.